В Лабинском районе Кубани ввели карантин по бруцеллезу

В Лабинском районе Краснодарского края выявлены новые случаи заражения крупного рогатого скота бруцеллезом. Опасная инфекция обнаружена в четырех хозяйствах села Новый Мир. Заболевшие животные выявлены на улицах Кооперативной и Ленина, а также на территории бывшей молочно-товарной фермы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно приказу краевого департамента ветеринарии, на указанных территориях с 23 октября введен карантин. В хозяйствах запрещены лечение зараженного скота, ввоз и вывоз восприимчивых к заболеванию животных (за исключением случаев отправки на убой), а также доступ посторонних лиц. Под запретом также находятся доение овец и коз, изготовление сыров и вывоз молока без термической обработки.

Хозяйства признаны эпизоотическими очагами, а неблагополучной территорией объявлена зона радиусом три километра от границ зараженных подворий.

Вячеслав Рыжков