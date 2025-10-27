Обход Адлера в составе новой трассы Джубга — Сочи введут в 2027 году

Обход Адлера, являющийся первым этапом строительства скоростного дублера трассы Джубга — Сочи (А-147), планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в интервью «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, проект имеет федеральное значение и после завершения значительно снизит транспортную нагрузку на направления к аэропорту и Красной Поляне. «Работы идут, разворотная петля в районе села Высокое уже хорошо видна. В 2027 году жители и туристы смогут воспользоваться новой дорогой, чтобы быстро и без задержек добираться в аэропорт и на Красную Поляну»,— отметил он.

Реализацией проекта занимается госкомпания «Автодор». Стоимость обхода протяженностью около восьми километров оценивается в 73,5 млрд руб. Строительство ведется одновременно на нескольких участках — с восточной и западной стороны, включая возведение двух разворотных эстакад.

В 2024–2025 годах проект получил положительные заключения по этапам строительства. После ввода трасса должна сократить время в пути из центра Сочи до аэропорта и разгрузить транспортные потоки в южной части города.

Проект платной магистрали Джубга — Сочи, общая стоимость которого оценивается в 1,4 трлн руб., предполагает возведение девяти участков, включая обходы Сочи и Туапсе, а также трассу от Горячего Ключа до села Агой.

Прошунин добавил, что в 2025 году на ремонт дорожной сети Сочи направлено около 300 млн руб., работы ведутся более чем на 110 объектах. Начался ремонт Новороссийского и Сухумского шоссе, а за последние пять лет ликвидированы оползневые процессы на 29 участках дорог.

Вячеслав Рыжков