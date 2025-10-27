Реконструкцию Краснодарского цирка отложили до 2027 года

Новый этап строительно-монтажных работ в здании Краснодарского государственного цирка начнется не ранее 2027 года. Об этом сообщили РБК Краснодар в департаменте строительства Краснодарского края, пояснив, что перенос сроков связан с необходимостью уточнения и утверждения лимитов бюджетных ассигнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее завершение реконструкции цирка, изначально запланированное на 2026 год, было перенесено на 2029-й. В ведомстве отметили, что общая продолжительность реконструкции составляет 48 месяцев, а дополнительная нагрузка на региональный бюджет стала причиной отсрочки завершения проекта.

По состоянию на октябрь 2025 года в рамках первого этапа реконструкции были установлены временные ограждения, демонтированы зеленые насаждения и покрытия, убран пожарный резервуар и частично выполнены работы по водоотведению. Однако из-за ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком контракт с компанией «Арагацстрой» был расторгнут в одностороннем порядке 3 июня 2025 года.

В сентябре рабочая группа при краевой администрации признала преждевременным проведение нового конкурса на выбор подрядчика, временно ограничив процедуру закупки.

Краснодарский цирк, открывшийся в 1970 году, был закрыт на реконструкцию в январе 2023 года. Проект обновления подготовило ООО «Архитектурное наследие». Первым этапом предусматривался демонтаж чаши бассейна и инженерных коммуникаций, вторым — восстановление здания и строительство подземной парковки на 192 машино-места.

Вячеслав Рыжков