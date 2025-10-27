Полиция проверяет краснодарца за дискредитацию ВС РФ и драку на видео

Полиция Краснодарского края начала проверку по публикации в интернете, где молодой человек высказывался в адрес военнослужащих и бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Правоохранители выявили в соцсетях пост, автор которого использовал ненормативную лексику в отношении Вооруженных сил России. Согласно публикации, он якобы желал смерти военным.

Кроме того, в сети разместили видеозапись, на которой несколько парней, включая злоумышленника, бьют ровесника. По словам пользователей, нарушитель живет в Краснодаре.

Центр противодействия экстремизму краевого управления МВД зарегистрировал материал. Назначена проверка, устанавливаются участники инцидента.

Анна Гречко