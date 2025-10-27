Экс-директор Дагомысского ДРСУ осужден за хищение более 80 млн рублей

Лазаревский районный суд Сочи признал бывшего директора ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» Сафарбия Напсо виновным в мошенничестве, растрате и превышении должностных полномочий (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, с 2018 по 2021 год фигурант в составе организованной группы, куда входили сотрудники предприятия, похитил имущество дорожного управления на сумму свыше 45 млн руб. Через подконтрольные фирмы злоумышленники вывели из собственности предприятия транспортные средства и дорожную технику.

В 2019 году директор вместе с сообщниками провел фиктивную сделку по продаже асфальтобетонного завода стоимостью 81,6 млн руб. за менее чем 1 млн руб. — объект был передан подконтрольной организации. В дальнейшем похищенный завод планировалось использовать для личного обогащения через связанные фирмы.

Кроме того, с 2019 по 2020 год группа похитила более 4 млн руб. под видом оплаты фиктивных поставок, а с 2020 по 2021 год — 79 млн руб. по подложным справкам о стоимости невыполненных работ.

Уголовное дело в отношении Сафарбия Напсо было выделено в отдельное производство из-за заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. В зале суда осуждённый взят под стражу.

Анна Гречко