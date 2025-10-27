В Новороссийске планируют обеспечить круглосуточную подачу воды к 2027 году

Власти Новороссийска рассчитывают в течение трех лет решить проблему перебоев с водоснабжением. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы города Рафаэль Бегляров в ходе горячей линии по вопросам ЖКХ.

Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ

Мэрия намерена провести модернизацию коммунальной инфраструктуры: заменить изношенные участки трубопроводов, обновить ключевые объекты системы и усилить контроль за утечками. Реализация этих мер должна позволить перейти на круглосуточную подачу воды к 2027 году. Пока значительная часть домов по-прежнему получает воду по графику.

Сейчас около 80% ресурса город получает по Троицкому групповому водоводу, еще 20% обеспечивают местные водозаборы. Их мощности ограничены, а Неберджаевское водохранилище, один из ключевых источников, находится на низком уровне наполнения. В августе объем воды, поступающей по магистрали, был сокращен, что вновь привело к перебоям.

Ранее муниципалитет сообщил о подготовке проекта реконструкции Неберджаевского водохранилища. Предполагается увеличение его вместимости и повышение надежности как стратегического элемента системы водоснабжения.

Екатерина Голубева