Главные новости за неделю 20-26 октября. Ростов-на-Дону и область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указы о назначении своего заместителя и двух министров. На должность замгубернатора назначена Олеся Старжинская. Она будет курировать здравоохранение, сферу труда и социального развития, а также управление ЗАГС и службу занятости населения. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций региона возглавил Кирилл Баранчук, а заместителем министра здравоохранения стал Наири Варданян.

20 октября начался допрос бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Он признал свою вину по делу о хранении оружия. По ходатайству защиты допрос отложен до 5 ноября.

В Ростовской области после ночной атаки украинских беспилотников 21 октября муниципальные комиссии зафиксировали нанесенный ущерб. По предварительной информации, в городах и районах были повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медицинского центра, пять торговых павильонов и 25 легковых автомобилей.

Ростовский предприниматель Иван Саввиди не займет должность президента футбольного клуба «Ростов». По словам представителей холдинга, который возглавляет Иван Саввиди, публикации о том, что Иван Саввиди займет пост президента клуба только по просьбе губернатора, не соответствуют действительности и носят провокационный характер.

В Батайске уточнили ущерб от ночной атаки вражеских беспилотников 21 октября. Всего обследовали 140 квартир в восьми МКД. Повреждения различной степени зафиксировали в 131 квартире. Кроме того, обломки БПЛА повредили семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

В 2025 году аграриям Ростовской области по программе страхования урожая на случай утраты при ЧС было выплачено более 314 млн руб. За девять месяцев 2025 года сельхозпроизводителям региона в целом было выплачено около 1,7 млрд руб. по договорам с государственной поддержкой в качестве компенсации за утраченный урожай.

С января 2026 года в Ростовской области начнут действовать новые меры поддержки семей. Так, с нового года за рождения ребенка супругам будет выдаваться электронный сертификат на 20 тыс. руб. Эти средства будут целевыми, потратить их можно на покупки младенцам товаров и вещей первой необходимости. При появлении двойни или тройни сертификат будет выдаваться на каждого новорожденного.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение по делу бывшего замгубернатора и министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Часть имущества и денег чиновника и его супруги была получена из незаконных источников. В доход государства обратили свыше 160 млн руб. Из них около 102 млн руб. изъяли у самого Кушнарева, еще 63,5 млн руб. взыскали солидарно с ним и Оксаной Кушнаревой.

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону подозревают в нанесении ущерба городскому бюджету в 47 млн рублей. Следствие считает, что в 2020 году Алексей Логвиненко в должности главы администрации вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка.

Скоростной водный маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог будет запущен в 2026 году. После этого водный транспорт из Ростовской области начнут запускать в города соседних регионов.

В Ростовской области запасы зерна к началу октября 2025 года сократились на 14,2% по сравнению с октябрем 2024 года. Наиболее значительно снизились запасы кукурузы (с 58,6 тыс. т до 12,5 тыс. т) и проса (с 13,9 тыс. т до 4,3 тыс. т).

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области аннулировало 1,3 тыс. разрешительных документов для работы иностранцев с начала 2025 года. Среди них 448 патентов и 716 разрешений на работу. По сравнению с 2024 годом, число отозванных документов выросло на 150%.

На Дону на долю пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта приходится около 95 % от общего объема пассажирских перевозок. За девять месяцев 2025 года автобусами и электротранспортом в регионе воспользовались 14,7 млн человек.