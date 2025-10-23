Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище почти миллион мальков сазана и белого амура

За 10 лет в рамках мероприятий по восстановлению водных биресурсов региона атомщики выпустили в донские водоемы 80 миллионов мальков растительноядных рыб.



Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Ростовская атомная станция выпустила в Цимлянское водохранилище около 700 тысяч мальков сазана и 240 тысяч мальков белого амура – рыбы, которая будет бороться с растительностью в рукотворном море. Зарыбление проходило на территории Волгоградской области в поселке Приморском Котельниковкого района, где находится Цимлянский завод частиковых рыб ФГБУ «Главрыбвод», который вырастил мальков.

«С 2015 года Ростовская АЭС принимает активное участие в мероприятиях по восстановлению рыбных ресурсов в водоёмах региона, включая реку Дон и Цимлянское водохранилище. Мы выпускаем ценные породы рыбы – стерлядь, сазан, лещ, белый амур, толстолобик. Это наш вклад в сохранение экологической системы и восполнение водных биологических ресурсов. В этом юбилейном для нас году к 80-летию атомной промышленности мы выпустили 80-й миллион мальков», – подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Перед выпуском молодь рыбы взвесили. По словам начальника отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольги Горской, средний вес мальков сазана составлял не менее 8-10 граммов, а белого амура – 25 граммов – все в пределах нормы.

Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

«Растительноядная рыба – не только промысловый биоресурс. Она также выполняет функцию мелиораторов, так как борется с зарастанием водоема. Каждый выпуск мы согласовываем с Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства», – рассказала Ольга Горская.

Через два года рыба достигнет зрелого возраста и сможет активно бороться с растительностью.

Решение экологических вопросов — одна из наиболее значимых государственных задач. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект — «Экологическое благополучие».