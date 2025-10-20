Бывший министр Ростовской области Виталий Кушнарев признал вину в хранении оружия

Бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев признал свою вину по делу о хранении оружия, свое отношение к обвинению в получении взятки он еще не высказал. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

По словам Кушнарева, осенью 2024 года он был в Аксайском районе, где проводились работы по берегоукреплению. Там он нашел сверток с пистолетом и патронами. Его он принес домой, а сдать в полицию не успел, из-за срочной командировки в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. Сегодня, 20 октября, начался допрос Виталия Кушнарева. По ходатайству защиты допрос отложен до 5 ноября.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», бывшего министра Ростовской области обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 222 УК РФ). В конце июля сторона обвинения закончила представление доказательств.

Константин Соловьев