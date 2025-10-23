На Дону с 2026 года начнут действовать новые меры поддержки семей

С января 2026 года в Ростовской области начнут действовать новые меры поддержки семей. Так, с нового года за рождения ребенка супругам будет выдаваться электронный сертификат на 20 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Эти средства будут целевыми, потратить их можно на покупки младенцам товаров и вещей первой необходимости. При появлении двойни или тройни сертификат будет выдаваться на каждого новорожденного.

Кроме этого, с нового года в регионе будущие молодые мамы, которые учатся очно, при постановке на учет по беременности смогут оформить единовременную выплату в 100 тыс. руб.

В ведомстве отметили, что с начала 2025 года единовременную денежную выплату в 300 тыс. руб. при рождении третьего и последующего ребенка получили более одной тысячи семей. С начала этого года многодетным семьям компенсируют половину стоимости обучения ребенка до 23 лет в организациях среднего профессионального и высшего образования по всей России.

Наталья Белоштейн