Экс-главу Ростова Логвиненко обвиняют в нанесении ущерба бюджету в 47 млн рублей

Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону подозревают в нанесении ущерба городскому бюджету в 47 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила официальный представитель СУ СК России Светлана Петренко.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2020 году Алексей Логвиненко в должности главы администрации вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Алексей Логвиненко был задержан сотрудниками ФСБ и был доставлен в Следственный комитет. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Константин Соловьев