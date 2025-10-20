В Ростовской области назначили нового замгубернатора и двух министров

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указы о назначении своего заместителя и двух министров. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На должность замгубернатора назначена Олеся Старжинская, которая ранее занимала руководящие посты в Ростовском государственном медицинском университете, включая должность проректора по стратегическому развитию и цифровой трансформации, а также исполняла обязанности ректора. В правительстве госпожа Старжинская будет курировать здравоохранение, сферу труда и социального развития, а также управление ЗАГС и службу занятости населения.

Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций региона возглавил Кирилл Баранчук, который, как отмечает губернатор, имеет «значительный опыт» в этой сфере.

Кроме того, заместителем министра здравоохранения, исполняющим обязанности главы ведомства, назначен Наири Варданян. Ранее он возглавлял одну из городских поликлиник и работал в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону.

Константин Соловьев