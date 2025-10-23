Суд в Ростове взыскал с экс-замгубернатора Виталия Кушнарева более 160 миллионов

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение по делу бывшего замгубернатора и министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Часть имущества и денег чиновника и его супруги была получена из незаконных источников. В доход государства обратили свыше 160 млн руб. Из них около 102 млн руб. изъяли у самого Кушнарева, еще 63,5 млн руб. взыскали солидарно с ним и Оксаной Кушнаревой.

- Решение принято в интересах Российской Федерации и может быть обжаловано в Ростовском областном суде, — уточнили в источнике.

Мария Хоперская