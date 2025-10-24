Экс-глава администрации Ростова Алексей Логвиненко задержан по уголовному делу

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Логвиненко

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Алексей Логвиненко

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Известно, что задержание проводили сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области. В настоящий момент Алексей Логвиненко доставлен в главное следственное управление Следственного комитета по региону.

Алексей Логвиненко родился 10 июня 1974 года в Таганроге. В 1996 году он окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» с присвоением квалификации «системотехник», а в 2002 году окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

С 1996 по 1997 годы господин Логвиненко служил в Вооруженных Силах РФ, а с 1997 работал в органах внутренних дел, где с 2006 года по 2016 год замещал руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

С 2016 по 2018 годы работал заместителем гендиректора «ТНС энерго Ростов-на-Дону», с октября 2018 года по февраль 2019 года занимал должность заместителя генерального директора по перспективному развитию аппарата управления ООО «Водные ресурсы».

С 21 февраля по 24 марта 2019 года замещал должность замглавы администрации Ростова-на-Дону по экономике. С 25 марта по 22 октября 2019 года занимал должность первого заместителя главы администрации города.

С октября 2019 по январь 2025 года Алексей Логвиненко работал в должности главы администрации Ростова-на-Дону.

Константин Соловьев