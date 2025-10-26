В Ростовской области число аннулированных патентов мигрантов выросло на 150%

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области аннулировало 1,3 тыс. разрешительных документов для работы иностранцев с начала 2025 года. Среди них 448 патентов и 716 разрешений на работу. По сравнению с 2024 годом число отозванных документов выросло на 150%. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель УВМ ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Светлана Тремасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Активно отслеживаем законность на осуществление трудовой деятельности, законность их пребывания. По результатам рейдовых проверок и мониторинговой работы принимаются соответствующие решения»,— пояснила руководитель регионального УВМ ГУ МВД.

За девять месяцев 2025 года в регионе выявили 6,5 тыс. незаконных мигрантов. Этот показатель увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2024 года.

«Это стало возможным в связи с введением реестра контролируемых лиц и действием периода так называемой амнистии с 1 января по 10 сентября 2025 года, когда данные категории граждан могли обратиться в службу миграционного контроля и урегулировать свой правовой статус», — сообщила госпожа Тремасова.

По словам полковника, режим высылки заработал в полную силу только после 11 сентября 2025 года. Именно за этот период удалось обнаружить такое количество нелегальных мигрантов.

Валентина Любашенко