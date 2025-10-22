На Дону попавшие под ЧС аграрии получили более 300 млн рублей страховых выплат

В 2025 году аграриям Ростовской области по программе страхования урожая на случай утраты при ЧС было выплачено более 314 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА) со ссылкой на президента союза Корнея Биждова.

За девять месяцев 2025 года сельхозпроизводителям региона в целом было выплачено около 1,7 млрд руб. по договорам с государственной поддержкой в качестве компенсации за утраченный урожай.

По данным НСА, Ростовская область заняла первое место по размеру застрахованных площадей под урожай 2025 года — 1,2 млн га. На втором месте оказался Краснодарский край с показателем в 1,1 млн га.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» режим чрезвычайной ситуации федерального характера на территории Ростовской области был в начале октября 2025 года из-за заморозков и почвенной засухи. Из-за аномальных погодных условий в Ростовской области погибло или пострадало около 1 млн га посевов.

Наталья Белоштейн