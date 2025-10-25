В Ростовской области запасы зерна сократились на 14,2%

К началу октября 2025 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Ростовской области содержалось на хранении более 3 млн т зерна, что на 500,1 тыс. т, или на 14,2%, чем на 1 октября 2024 года. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сельскохозяйственных организациях по сравнению с данными на 1 октября 2024 года запасы зерна сократились на 351,6 тыс. т, или 16%, а в заготовительных и перерабатывающих организациях уменьшились на 148,5 тыс. т, или на 11,3%.

Наиболее значительно сократились запасы кукурузы (с 58,6 тыс. т до 12,5 тыс. т) и проса (с 13,9 тыс. т до 4,3 тыс. т).

Мария Иванова