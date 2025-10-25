Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Водный скоростной маршрут между Ростовом и Таганрогом запустят в 2026 году

Скоростной водный маршрут Ростов-на-Дону—Таганрог будет запущен в 2026 году. После этого водный транспорт из Ростовской области начнут запускать в города соседних регионов. Об этом сообщил сенатор РФ от Ростовской области Андрей Яцкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина

Перевозки будет осуществлять судоходная пассажирская компания «Дон», которая использует скоростные суда на подводных крыльях «Валдай 45Р-18» и оборудованный для морских условий «Метеор-120Р». Отмечается, что в этом сезоне компания выполнила более 1,8 тыс. рейсов и перевезла почти 32 тыс. пассажиров.

Мария Иванова

