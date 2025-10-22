В Батайске из-за атаки БПЛА повреждения получили 131 квартира и 41 автомобиль

В Батайске уточнили ущерб от ночной атаки вражеских беспилотников 21 октября. О повреждениях сообщил глава Батайска Валентин Кукин.

Всего обследовали 140 квартир в восьми МКД. Повреждения различной степени зафиксировали в 131 квартире. Кроме того, обломки БПЛА повредили семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

На оказание единовременной материальной помощи поступило 40 заявлений.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь с 20 на 21 октября регион подвергся массированной атаке беспилотными летательными аппаратами: 34 дрона сбили над шестнадцатью муниципалитетами. Так, в Батайске была частично разрушена стена жилого здания по Западному шоссе. На несколько часов из дома эвакуировали 20 человек, позже им разрешили вернуться в квартиры, так как несущие конструкции не были нарушены.

Мария Хоперская