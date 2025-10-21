Иван Саввиди не займет пост президента ФК «Ростов»

Ростовский предприниматель Иван Саввиди не займет должность президента футбольного клуба «Ростов».

«Иван Саввиди не планировал и не планирует (ни при каких обстоятельствах) руководить клубом и заниматься его оперативным управлением», — прокомментировали для «Ъ-Ростов» информацию о намерениях господина Саввиди в холдинге «Группа Агроком».

По словам представителей холдинга, который возглавляет Иван Саввиди, публикации о том, что Иван Саввиди займет пост президента клуба только по просьбе губернатора, не соответствуют действительности и носят провокационный характер.

«Их цель — дестабилизировать и без того крайне непростую ситуацию, сложившуюся сегодня вокруг футбольной команды», — отмечают в комментарии.

В то же время «Агроком» может выступить в статусе спонсора клуба, то есть работать в зоне ответственности выделения денежных средств и контролем их эффективного использования. Финансовую поддержку компания готова оказать в связи с важностью команды для жителей Ростовской области.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, Российский футбольный союз направил в адрес «Ростова» письмо, в котором выразил обеспокоенность финансовым состоянием клуба.

Константин Соловьев