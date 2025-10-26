На Дону автобусами и троллейбусами воспользовались 14 млн человек

На Дону на долю пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта приходится около 95 % от общего объема пассажирских перевозок. За девять месяцев 2025 года автобусами и электротранспортом в регионе воспользовались 14,7 млн человек. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Ростовстата.

В январе-сентябре 2025 года автотранспортными предприятиями (АТП) и индивидуальными предпринимателями в регионе перевезено 148,7 млн человек: 132,5 млн человек (89,1% от общего числа) — в городах, 16,2 млн человек (10,9%) — в сельской местности.

В автопарках АТП и ИП насчитывается 6,9 тыс. автобусов, из них 3,4 тыс. используются на регулярных маршрутах. На городские маршруты выходят 2,6 тыс. автобусов и 0,8 тыс. — на маршруты в сельской местности.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2026 году власти региона переведут перевозки в садовые товарищества на систему брутто-контрактов. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 250 млн руб.

Брутто-контракты помогут решить задачу обновления муниципального парка в удаленных районах. Эта модель предполагает оплату перевозчику за выполнение определенного количества рейсов, а не за число пассажиров.

Наталья Белоштейн

