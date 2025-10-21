В Ростовской области посчитали предварительный ущерб от ночной атаки БПЛА

В Ростовской области после ночной атаки украинских беспилотников муниципальные комиссии фиксируют нанесенный ущерб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, в городах и районах были повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медицинского центра, пять торговых павильонов и 25 легковых автомобилей.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», из-за повреждения трансформаторной подстанции в хуторе Недвиговка Мясниковского района отключено электроснабжение. Без электричества остаются около 3 тыс. жителей.

В поселке Вороново Целинского района деформирована газораспределительная труба. От газоснабжения отключены 42 частных дома. После обследования мест атаки саперными группами специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам на объектах инфраструктуры.

Константин Соловьев