Главные новости за 17 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В программу комплексного развития территорий (КРТ) не будут включаться многоквартирные дома, жители которых не провели общее собрание собственников. Хрущевки, которые все-таки проголосуют «за», будут расселять в пределах тех же муниципальных образований или смежных к ним. Или с согласия собственника — в другие муниципалитеты. Такие решения были приняты на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ, которое прошло в петербургском парламенте. Все подробности — в репортаже «Ъ-СПб».

«Российский экологический оператор» (РЭО) намерен начать размещение «зеленых» облигаций для финансирования комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки» в Петербурге. Как сообщили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА», объем планируемого выпуска серии 19-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями составит 17,2 млрд рублей, дата погашения — 31 октября 2037 года. Размещение выпуска произойдет ориентировочно в ноябре 2025-го.

Объявлен конкурс проектов по назначению уполномоченного агентства (визовый центр — «Ъ-СПб») посольства Японии в РФ и генконсульства Японии в Петербурге. Заявки принимаются до 19 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте дипломатической миссии. Уточняется, что решение было принято из-за большого количества визовых заявлений от россиян, желающих посетить Страну восходящего солнца с целью туризма. В дипмиссии предполагают, что эта тенденция сохранится.

Директора ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александра Маслова задержали по подозрению в получении взятки. Согласно сообщению городского управления СКР, ее сумма составила 965 тыс. рублей, однако на приложенном к пресс-релизу видео чиновник на допросе называет сумму в 1,95 млн рублей. Свою вину директор ГБУ признал. Во второй половине дня 17 октября он был отправлен под стражу.

Петербургская судоходная и судостроительная компания «Нева тревел» построит восемь катамаранов новых серий «Котлин-М», «Соммерс-М» и «Соммерс-L» для работы в Черном море и Финском заливе. Информацию об этом подтвердил «Ъ-СПб» гендиректор компании Юрий Набатов. Адаптированные для работы в прибрежных морских районах серии судов с увеличенными дальностью плаванья, скоростью и вместимостью представили на выставке «Нева-2025». Предполагается, что стоимость «Котлинов» составит примерно 450 млн рублей за судно, «Соммерсов» — около 350 млн рублей.

Отельный оператор Ginza Hotels & Apartments взял в управлении строящийся апарт-отель «Моско» в Московском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует компания «Океан Девелопмент». В рамках строительства предусмотрена реконструкция объекта культурного наследия — бывшей слесарно-сборочной мастерской вагоностроительного завода «Продвагон» под торгово-офисную функцию. Подробнее о проекте — в материале «Ъ-СПб».

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга выписал признанному иностранным агентом рэперу Мирону Федорову, выступающему под псевдонимом Oxxxymiron, три новых штрафа по 40 тыс. рублей за непредоставление отчетов о своей деятельности за 2024-2025 годы (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). В прошлом году покинувшего Россию исполнителя объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ). В соответствующий реестр его внесли в октябре 2022 года.

На Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, составили два административных протокола за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3. КоАП РФ). Протоколы были оформлены одновременно, сообщила «Фонтанка». Согласно действующему законодательству, после составления двух административных протоколов за дискредитацию армии в течение одного года наступает уголовная ответственность по статье о повторной дискредитации (280.3 УК РФ). Накануне Дзержинский райсуд Петербурга арестовал артистку на 13 суток за «организацию массового пребывания граждан, повлекшую нарушение общественного порядка».

Санкт-Петербургское УФАС проверит спор о товарном знаке между торговой сетью «Лента» и онлайн-ритейлером «Купер». В отношении последнего возбуждено антимонопольное дело. Как сообщили в ведомстве, в ходе анализа рынка было выявлено, что ООО «Инстамарт Сервис» (юридическое лицо «Купера») зарегистрировало в качестве товарных знаков логотипы зеленого цвета, напоминающие те, которые использовала «Лента», которая является правопреемницей магазинов «Семья». Первое заседание по делу назначено на 11 ноября.

Тяжелое ДТП произошло 17 октября на трассе А-121 «Сортавала» в Питкярантском муниципальном округе Республики Карелия. Там столкнулись большегруз и микроавтобус с людьми. По информации 78.ru, последний перевозил бывших заключенных из ИК, которые заключили контракты с Минобороны РФ. По предварительным данным, в результате аварии были госпитализированы 13 человек. Позднее «Фонтанка» со ссылкой на ЛенВО дала информацию о шестерых пострадавших военных-контрактниках.

Комитет по строительству подвел итоги трех конкурсов на изменения в проект планировки для новых станций метро «оранжевой» ветки. Соответствующие документы появились на сайте Смольного. Речь идет о «Гавани», «Морском фасаде» и «Кудрово». Как уточняется в документах, до 11 ноября 2026 года единственному победителю трех конкурсов, который так и остался неназванным, нужно предоставить проект планировки участка от «Горного института» до «Морского фасада». Стоимость контракта составляет 19,4 млн рублей.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал внешний облик Михаило-Успенского храма на улице Грибакиных, участок 10008, северо-восточнее пересечения с Запорожской улицей. Проект разработан ООО «Петроградпроект» по заказу православной организации Приход Михаило-Успенского храма в Невском районе Петербурга. На территории храмового комплекса помимо культовых сооружений планируется разместить детскую площадку, а также стоянки для велосипедов, сообщили в КГА.