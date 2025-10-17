Посольство Японии планирует открыть в Петербурге визовый центр

Объявлен конкурс проектов по назначению уполномоченного агентства (визовый центр — Ъ) посольства Японии в РФ и генконсульства Японии в Петербурге. Заявки принимаются до 19 ноября. Соответствующий документ был опубликован на сайте дипломатической миссии.

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Решение было принято из-за большого количества визовых заявлений от россиян, желающих посетить страну восходящего солнца с целью туризма. В дипмиссии предполагают, что эта тенденция сохранится.

В прошедшем августе в Японии побывали 13 тыс. россиян, что на 90% больше прошлогоднего показателя. Процесс выдачи визы занимает от трех до пяти дней. Для оформления визы предоставлять бронь и подтверждение оплаты проживания в гостиницах не нужно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что очередь из желающих получить визу заметили возле консульства Кипра в Петербурге. Согласно новым правилам, при подаче заявлений теперь осуществляется сбор биометрических данных, таких как фотографии и отпечатки пальцев.

Андрей Маркелов