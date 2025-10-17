«Нева тревел» построит восемь судов для работы в Черном море и Финском заливе

Петербургская судоходная и судостроительная компания построит восемь катамаранов новых серий «Котлин-М», «Соммерс-М» и «Соммерс-L» для работы в Черном море и Финском заливе. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на генерального директора «Невы тревел» Юрия Набатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Адаптированные для работы в прибрежных морских районах серии судов с увеличенными дальностью плаванья, скоростью и вместимостью представили на выставке «Нева-2025». По данным издания компания планирует построить четыре скоростных пассажирских катамарана «Котлин-М» и два экскурсинно-прогулочных катамарана «Соммерс-М» на заводе «Море» в Феодосии и на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Два экскурсинно-прогулочных судна «Соммерс-L» уже начали строить на заводе «Нефтефлот» в Самаре.

Стоимость «Котлинов» составит примерно 450 млн рублей за судно, «Соммерсов» — около 350 млн рублей. Проект реализуется при поддержке Минпромторга по программе льготного лизинга гражданского флота. Партнером «Невы тревел» выступает Государственная транспортная лизиноговая компания.

Головные суда новых проектов введут в эксплуатацию в 2027 году, заявил господин Набатов. «Соммерс-М» заменят теплоходы «Москва» в Финском заливе, остальные суда задействуют в акватории Черного моря.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что судно «Москва 2.0» на электротяге спустили на воду в Петербурге в апреле.

Артемий Чулков