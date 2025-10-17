Ginza Project берет «Моско»

Отельный оператор Ginza Hotels & Apartments взял в управление строящийся апарт-отель «Моско» в Московском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует компания «Океан Девелопмент». В рамках строительства предусмотрена реконструкция объекта культурного наследия — бывшей слесарно-сборочной мастерской вагоностроительного завода «Продвагон» под торгово-офисную функцию. Эксперты отмечают, что больше 80% застройщиков прибегают к помощи сторонних управляющих компаний.

Застройщик «Океан Девелопмент» и отельный оператор Ginza Hotels & Apartments (отельное подразделение Дмитрия Сергеева — совладельца международного холдинга Ginza Project) подписали долгосрочный партнерский договор об управлении новым проектом «Моско». Отельный оператор будет заниматься полным операционным управлением объекта, рассказали «Ъ-СПб» в Ginza Project. Свое сотрудничество компании анонсировали еще в середине сентября, дату подписания договора в Ginza не раскрывают.

Для Ginza Hotels & Apartments это не первый проект: в Петербурге компания управляет бутик-отелем Glinz by Ginza Project, отелем Dom 16, апартаментами Karavannaya 11 и Rubinsteina 12. «В настоящее время отельное портфолио компании активно расширяется: на разных этапах реализации находятся пять объектов в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях, Казани и на Алтае. В активной разработке сейчас находятся еще два апарт-отеля, детали которых будут анонсированы позже»,— добавляют в компании.

Девелоперы, по словам экспертов, все чаще заключают договор на управление отелями со сторонними компаниями, а не создают собственные. «По нашему опыту, больше 80% застройщиков именно в новых проектах прибегают к помощи сторонней УК. Девелоперский бизнес более высокомаржинальный, в нем другие операционные процессы, и почти всегда девелопер видит свою миссию выполненной после ввода объекта в эксплуатацию. Плюс организация гостиничного сервиса требует от компании наличия опыта, готовой команды, отработанных технологий и ПО, что есть у гостиничных операторов»,— комментирует директор по развитию «МТЛ-Апарт» Елена Пархотина.

Из строящихся сервисных апарт-отелей Петербурга, по данным консалтинговой компании Nikoliers, у семи в качестве оператора планируется управляющая компания девелопера, 18 намерены привлечь оператора. «К привлеченным операторам, помимо Ginza Hotels & Apartments, на рынке региона относятся: Avenue Apart (МТЛ), YES, Cosmos, Wone Hotels, Port Comfort и MOSS Hospitality. Создание собственной управляющей компании с нуля — крайне непростой процесс, что, как правило, целесообразно только в случае дальнейшего строительства собственных апарт-отелей для поддержания бренда девелопера и продаж новых комплексов»,— дополняет руководитель направления исследований жилой недвижимости Nikoliers Ольга Рянкель.

Апарт-отель «Моско», включающий офисные площади, строится на Московском проспекте, 115. Проект предусматривает реконструкцию бывшей слесарно-сборочной мастерской вагоностроительного завода «Продвагон» (7,4 тыс. кв. м) под торгово-офисную функцию. Здание было построено в 1913 году, а в 2011-м включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Апарт-комплекс уровня «четыре звезды» будет рассчитан на 340 номеров, общая площадь объекта — 20 тыс. кв. м. Инвестиции, как ранее писал «Ъ-СПб», составят 5 млрд рублей. Ввести проект в эксплуатацию компания планирует в первом квартале 2027 года, рассказывают в Ginza Hotels & Apartments.

Землю для строительства «Океан девелопмент» выкупил у Fort Group в январе 2025 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцем компании числится Руфина Федорова, которая совместно с выходцем из ЛСР Дмитрием Ходкевичем ранее владела застройщиком DVA Group. Как ранее писали «Ъ-СПб», предпринимательница является матерью бывшего заместителя директора головного отделения Сбербанка по Ленобласти Александра Федорова.

Средняя цена предложения в сегменте апартаментов в Московском районе, по данным партнера NF Group Ольги Широковой, составляет 357 тыс. рублей за «квадрат», это +13% год к году. Средняя цена по городу на конец сентября немного ниже — 282 тыс. рублей за «квадрат». По словам Елены Пархотиной, стоимость квадратного метра в «Моско» может варьироваться от 350 до 420 тыс. рублей.

«Средневзвешенная цена конкурентного предложения апартаментов в окружении "Моско", по данным на октябрь, составляет 400 тыс. руб./кв. м (12 млн руб./лот). Предложение представлено 122 лотами в открытой продаже от застройщиков в проектах "Avenue Apart Пространство" («Союз-Девелопмент»), Artstudio M103 (RBI) и Well (Formula City)»,— комментирует Ольга Рянкель.

За три квартала, по статистике NF Group, было реализовано 1,7 тыс. лотов апартаментов общей площадью 46,5 тыс. кв. м, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем спроса увеличился на 10%. По данным Nikoliers, с начала года в Петербурге стартовали продажи шести апарт-комплексов, в 2024 году было восемь проектов. «С июля по сентябрь 2025-го рынок сервисных апартаментов Петербурга пополнился лишь одним объектом — "Нигилист" (корпус "Инвестиции") от Bau City Development на 450 лотов общей площадью 8,9 тыс. кв. м»,— заключает Ольга Широкова.

