Микроавтобус с бывшими заключенными попал в ДТП в Карелии, пострадали 13 человек

Тяжелое ДТП произошло днем 17 октября на трассе А-121 «Сортавала» в Питкярантском муниципальном округе Республики Карелия. Там столкнулись большегруз и микроавтобус с людьми. По информации 78.ru, последний перевозил бывших заключенных из ИК, которые заключили контракты с Минобороны РФ.

По предварительным данным, в результате аварии были госпитализированы 13 человек. Среди пострадавших — водитель «Газели» и грузового автомобиля.

Самый младший пострадавший — 2003 года рождения, самый старший — 1970-го. У многих пассажиров серьезные травмы головы, ушибы тела, переломы рук и ног, уточняет телеканал.

В ГУ МЧС по Республике Карелия проинформировали, что ДТП случилось в 12:40 на 328-м км трассы. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

UPD: Позднее «Фонтанка» со ссылкой на официального представителя ЛенВО сообщила, что в аварии пострадали шестеро военных-контрактников и водитель — все получили незначительные травмы и доставлены в больницу. Причиной ДТП называется грубое нарушение правил дорожного движения водителем гражданского грузовика Renault.

