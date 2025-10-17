Рэперу-иноагенту Oxxxymiron выписали еще три штрафа за непредоставление отчетов

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга выписал признанному иностранным агентом рэперу Мирону Федорову, выступающему под псевдонимом Oxxxymiron, три новых штрафа по 40 тыс. рублей за непредоставление отчетов о своей деятельности за 2024-2025 годы (ч.2 ст.19.34 КоАП РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признанный иноагентом рэпер Oxxxymiron, которого оштрафовали на 40 тыс. рублей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Признанный иноагентом рэпер Oxxxymiron, которого оштрафовали на 40 тыс. рублей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2024 году покинувшего РФ исполнителя объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ). В соответствующий реестр его внесли в октябре 2022 года.

Согласно закону, два административных протокола по статье о нарушении порядка деятельности иноагента в течение одного года влекут уголовное преследование. Таким образом, признанному иноагентом Мирону Федорову может грозить еще одно уголовное дело.

Ранее Ъ-СПб писал, что суд намерен оштрафовать Бориса Гребенщикова за нарушение порядка деятельности иноагента.

Артемий Чулков