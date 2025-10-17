Власти Петербурга согласовали облик Михаило-Успенского храма на улице Грибакиных

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал внешний облик Михаило-Успенского храма на улице Грибакиных, участок 10008, северо-восточнее пересечения с Запорожской улицей. Фото объекта опубликовали в группе КГА в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

В сообщении уточняется, что проект разработан ООО «Петроградпроект» по заказу православной организации Приход Михаило-Успенского храма в Невском районе Петербурга.

Комплекс сформирован из двух частей — основного храма, одноглавого, завершенного куполом шлемовидной формы, и пристроенной открытой звонницы с малой главкой луковичной формы. В отделке применена штукатурка и облицовка гранитом, а также фрагменты с орнаментированным штукатурным барельефом.

На территории храмового комплекса планируется разместить детскую площадку, а также стоянки для велосипедов, уточнили в КГА.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что при реставрации фасадов Исаакиевского собора в Петербурге будут использовать карельский мрамор.

Андрей Цедрик