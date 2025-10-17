УФАС возбудило дело в отношении «Купера» из-за спора о товарном знаке с «Лентой»

Санкт-Петербургское УФАС проверит спор о товарном знаке между торговой сетью «Лентой» и онлайн-ритейлером «Купер». В отношении последнего возбуждено антимонопольное дело.

Как сообщили в ведомстве, в ходе анализа рынка было выявлено, что ООО «Инстамарт Сервис» (юридическое лицо «Купера») зарегистрировало в качестве товарных знаков логотипы зеленого цвета, напоминающие те, которые использовала «Лента», которая является правопреемницей магазинов «Семья». В связи с этим торговая сеть обратилась с жалобой в антимонопольную службу.

Управление, в свою очередь, пришло к выводу, что в данном случае доводы сторон необходимо проверить в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Оно возбуждено по ст. 14.4 Закона о защите конкуренции. Первое заседание назначено на 11 ноября, отметили в УФАС.

Андрей Цедрик