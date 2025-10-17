Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
РЭО разместит облигации на 17,2 млрд рублей для строительства КПО «Новоселки»

«Российский экологический оператор» (РЭО) намерен начать размещение «зеленых» облигаций для финансирования комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки» в Петербурге. Об этом сообщили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уточняется, что объем планируемого выпуска серии 19-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями составит 17,2 млрд рублей, дата погашения — 31 октября 2037 года. Размещение выпуска может произойти, предположительно, в ноябре 2025-го.

В рамках планируемого выпуска облигаций все денежные средства будут использованы на предоставление займа АО «Невский экологический оператор» (НЭО) для финансирования строительства КПО «Новоселки», ввод в эксплуатацию которого ориентировочно запланирован на 2027 год.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков облигаций РЭО на общую сумму 54,5 млрд рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал о поиске подрядчика для строительства комплекса по переработке отходов «Новоселок» на месте одноименного мусорного полигона. На эти цели НЭО выделяло 14 млрд рублей.

Подробнее о планах по возведению КПО «Новоселки» — в материале «Ъ-СПб» «РЭО берет в долг в пользу «Новоселок"».

Андрей Цедрик

