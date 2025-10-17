Чиновника из Приморского района арестовали по обвинению во взятке в 965 тыс. рублей

Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга заключил под стражу директора ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александра Маслова задержали по обвинению в получении взятки в крупном размере (п.в ч.5 ст.290 УК РФ). Согласно сообщению объединенной пресс-службы судов города от 17 октября, сумма взятки составила 965 тыс. рублей.

Следствие установило, что вечером 16 октября у дома 10 по Братской улице Александр Маслов получил от предпринимателя 965 тыс. рублей за приемку работ по контракту на ремонт ГБДОУ «Детский сад № 78 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга» и сокрытие выявленных нарушений.

Сотрудничавший с правоохранителями бизнесмен в рамках оперативного эксперимента передал всю сумму, из которой 20 тыс. рублей были настоящими деньгами, а остальные 945 тыс. рублей — муляжами. После получения денег чиновника задержали.

На допросе фигурант признал свою вину и дал показания о других аналогичных преступлениях, по факту причастности Александра Маслова к ним проводится проверка. На видеозаписи, опубликованной городским управлением СКР, слышно, как чиновник признается во взятке в 1,95 млн рублей.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что экс-глава ГИБДД Московского района получил условный срок за взятки в виде услуг такси.

Артемий Чулков