Проектом планировки для новых станций «оранжевой» ветки займется один подрядчик

Комитет по строительству подвел итоги трех конкурсов на изменения в проект планировки для новых станций метро «оранжевой» ветки. Соответствующие документы появились на сайте Смольного. Речь идет о «Гавани», «Морском фасаде» и «Кудрово».

Как уточняется в документах, до 11 ноября 2026 года единственному победителю трех конкурсов, который так и остался неназванным, нужно предоставить проект планировки участка от «Горного института» до «Морского фасада». Стоимость контракта составляет 19,4 млн рублей.

Второй проект относится к промежуточной на этом участке «Гавани», стоимость — 9,4 млн рублей. Что касается «Кудрово», то комитет вправе рассчитывать только часть трассировки — от «Улицы Дыбенко» до границы с Ленобластью. На эти цели потратят 12,7 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на «красную» ветку петербургского метро вышел последний состав «Балтийца». Всего с 2022 года город получил 296 новых вагонов в красном оформлении.

Андрей Маркелов