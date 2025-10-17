Главу «Службы заказчика адмнистрации Приморского района» задержали за взятку

Директора ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александра Маслова задержали по подозрению в получении взятки. Согласно сообщению городского управления СКР от 17 октября, ее сумма составила 965 тыс. рублей, однако на приложенном к пресс-релизу видео чиновник на допросе называет сумму в 1,95 млн. рублей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербу Фото: Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербу

По версии следствия, фигурант потребовал от предпринимателя, занимающегося ремонтом зданий в Приморском районе, взятку за помощь в приемке работ и дальнейшее покровительство. В рамках оперативного эксперимента бизнесмен передал взятку, после получения денег чиновника задержали.

На допросе Александр Маслов признал свою вину в получении взятки должностным лицом (ст. 290 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что в Петербурге за взятки арестовали начальника отделения морской инженерной службы.

Артемий Чулков