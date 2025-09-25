По каким показателям будет оцениваться эффективность молодежной политики
KPI
1. Доля проактивной и патриотически настроенной молодежи.
2. Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации молодежи в России.
3. Доля молодых людей, разделяющих и поддерживающих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
4. Доля молодых людей, считающих многонациональность страны источником ее силы и конкурентоспособности.
5. Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.
6. Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность.
7. Уровень кадрового обеспечения деятельности организаций, осуществляющих реализацию молодежной политики.
8. Уровень обеспеченности инфраструктурой молодежной политики в субъектах РФ.
9. Уровень финансовой обеспеченности молодежной политики.