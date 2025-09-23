Результат
Теннис
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 225 очков. 2. (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8433. 3. (3). Кори Гауфф (США) — 7873. 4. (4). Аманда Анисимова (США) — 5109. 5. (5). Мирра Андреева (Россия) — 4793. 6. (6). Мэдисон Киc (США) — 4579. 7. (7). Джессика Пегула (США) — 4383. 8. (8). Джасмин Паолини (Италия) — 4006. 9. (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4003. 10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3833. 11. (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3253. 12 (12). Клара Таусон (Дания) — 2775. 13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2606. 14 (14). Наоми Осака (Япония) — 2489. 15 (15). Каролина Мухова (Чехия) — 2488. 16 (17). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2334. 17 (18). Эмма Наварро (США) — 2310. 18 (20). Паула Бадоса (Испания) — 2195. 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2111. 20 (16). Дарья Касаткина (Австралия) — 2106. 21. (21). Людмила Самсонова — 2049… 29 (31). Анна Калинская — 1582. 30 (27). Вероника Кудерметова — 1563… 49 (52). Анастасия Павлюченкова — 1185… 59 (58). Анастасия Потапова — 1076… 71 (71). Анна Блинкова — 938… 76 (65). Полина Кудерметова — 899…87 (79). Анастасия Захарова — 840… 89 (90). Камила Рахимова (все — Россия) — 823.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.