Сегодня исполняется 80 лет президенту РСМД Игорю Иванову

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Игорь Иванов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет директор Центра устойчивого развития, профессор кафедры управления рисками и страхования МГИМО МИД России, член попечительского совета РСМД Игорь Юргенс:

— Дорогой Игорь Сергеевич, в новейшей истории немного людей с таким ясным пониманием национальных интересов и глубоким знанием того, как их надо реализовывать, как у Вас. Ваша неустанная деятельность на посту посла Российской Федерации, министра иностранных дел, секретаря Совбеза, а сейчас президента Российского совета по международным делам явно и ярко об этом свидетельствует. Вы воспитали плеяду новых дипломатов, которые защищают интересы нашей Родины. Вас окружает глубокое уважение и искренняя любовь всех, кто Вас давно знает, а новое поколение российских международников берет с Вас пример. Хочу закончить словами нашего выдающегося поэта: «И говорю за праздничным вином: Хвала и слава рулевому!»

