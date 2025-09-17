Главные новости за 17 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

УФСБ по Краснодарскому краю пресекло деятельность организованной группы, которая помогала иностранцам получать российское гражданство через заключение фиктивных браков.

Возобновивший работу аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы с начала 2026 года.

Воздушная гавань планирует обслужить не менее 500 тыс. пассажиров до конца 2025 года.

В расписании аэропорта Краснодара появились международные рейсы в Грузию и Арабские Эмираты.

Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев временно отстранен от службы по делу о получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий.

Авиакомпания «Азимут» выполнила первый международный рейс в Краснодар после возобновления работы аэропорта. Самолет прибыл из Стамбула, на его борту находились 37 пассажиров.

Ильский НПЗ (ООО «КНГК-ИНПЗ»), расположенный в Северском районе Краснодарского края, сменил владельца, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. 100% уставного капитала ООО «КНГК-ИНПЗ» теперь принадлежат московскому ООО «Орион».

Росприроднадзор сообщил о предстоящей операции по изъятию дельфина-афалины, оказавшегося в реке Бейсуг в Краснодарском крае.

Компания «Интеррос» намерена внести изменения в проект горного курорта «Турьев Хутор» с учетом нового положения о Сочинском национальном парке и плана рекреационной деятельности.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» потребовал от теплоснабжающих организаций края погасить задолженность за газ до начала отопительного сезона. По данным компании, совокупный долг ТСО региона превысил 640 млн руб.

Аэропорт Краснодара в первый день работы, 17 сентября, обслужил 484 пассажира. Первым с 24 февраля 2022 года рейсом стал Airbus A321 «Аэрофлота», прибывший из Москвы с полной загрузкой.