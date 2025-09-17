Теплоснабжающие организации Кубани должны за газ более 640 млн рублей

«Газпром межрегионгаз Краснодар» потребовал от теплоснабжающих организаций края погасить задолженность за газ до начала отопительного сезона. По данным компании, совокупный долг ТСО региона превысил 640 млн руб. Крупнейшими должниками остаются предприятия Краснодара, Новороссийска, Ейска, Крымского, Динского и Приморско-Ахтарского районов, которые, как утверждает поставщик, не выполняют гарантийных обязательств и не оплачивают текущие поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С начала года компания подала в суды 48 исков на сумму более 286 млн руб., из которых решения уже вынесены на 123 млн руб. В августе были ограничены поставки в Ейском и Приморско-Ахтарском районах.

В «Газпроме» напоминают, что отсутствие задолженности и наличие договора поставки газа на весь сезон являются ключевыми критериями готовности муниципалитетов к осенне-зимнему периоду. Однако к настоящему моменту такие договоры заключили лишь 22,5% теплоснабжающих организаций.

«Ряд компаний пытаются войти в отопительный сезон с долгами, накопленными еще с прошлого года, тем самым ставя под угрозу надежность теплоснабжения жителей края. Мы считаем это недопустимым»,— заявил замгендиректора по реализации газа «Газпром межрегионгаза Краснодар» Дмитрий Черняев.

Вячеслав Рыжков