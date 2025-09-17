На Кубани ФСБ пресекла организацию незаконной миграции
УФСБ по Краснодарскому краю пресекло деятельность организованной группы, которая помогала иностранцам получать российское гражданство через заключение фиктивных браков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как установили сотрудники спецслужбы, граждане России и одной из стран СНГ действовали в составе организованной группы на территории Новороссийска. Они занимались поиском иностранных граждан, которые хотели получить российское гражданство путем заключения фиктивных браков. В результате подобных действий иностранцы получали возможность для легализации и длительного незаконного пребывания на территории России.
Следственный отдел краевого управления возбудил уголовное дело в отношении троих участников преступной группы по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Сейчас продолжаются следственные действия.