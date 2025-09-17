Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В первый день работы аэропорт Краснодара обслужил 484 пассажира

Аэропорт Краснодара в первый день работы, 17 сентября, обслужил 484 пассажира. Первым с 24 февраля 2022 года рейсом стал Airbus A321 «Аэрофлота», прибывший из Москвы с полной загрузкой, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

В первый же день аэропорт возобновил международное сообщение: рейсом авиакомпании «Азимут» в Стамбул отправились 86 пассажиров. Руководство аэропорта рассчитывает, что Краснодар вновь станет одним из ключевых центров воздушных перевозок на юге страны. До конца года здесь планируют обслужить свыше 500 тыс. пассажиров.

По словам гендиректора «Аэродинамики» Алексея Старостина, период ограничений был использован для модернизации инфраструктуры: отремонтирована рулежная дорожка, обновлены фасады терминалов и привокзальная площадь, подготовлены новые сервисы для пассажиров. Продолжается строительство аэровокзального комплекса, готовность которого превышает 40%.

На первом этапе полеты будут выполняться в дневное время — с 9:00 до 19:00, что позволит обслуживать до 50 рейсов в сутки. В продажу уже открыты билеты по внутрироссийским направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, а также международные рейсы в Стамбул, Ереван, Дубай, Самарканд, Тбилиси и Анталью.

Вячеслав Рыжков

Фотогалерея

Первый пошел!

Предыдущая фотография
Аэропорт Краснодара после более трех лет простоя возобновляет работу, о чем стало известно 11 сентября

Аэропорт Краснодара после более трех лет простоя возобновляет работу, о чем стало известно 11 сентября

Фото: Маргарита Синкевич

Первый с февраля 2022 года пассажирский самолет вылетел из Краснодара в Москву в 11:40 17 сентября 2025 года

Первый с февраля 2022 года пассажирский самолет вылетел из Краснодара в Москву в 11:40 17 сентября 2025 года

Фото: Маргарита Синкевич

Инспектор по досмотру в ожидании первых пассажиров

Инспектор по досмотру в ожидании первых пассажиров

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

На первый рейс из Краснодара зарегистрировалось 179 пассажиров

На первый рейс из Краснодара зарегистрировалось 179 пассажиров

Фото: Маргарита Синкевич

Пассажиров встречал Творческий коллектив Краснодарского государственного института культуры

Пассажиров встречал Творческий коллектив Краснодарского государственного института культуры

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Регистрация на рейс из Краснодара в Москву

Регистрация на рейс из Краснодара в Москву

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Журналисты спешили взять комментарии у первых пассажиров

Журналисты спешили взять комментарии у первых пассажиров

Фото: Маргарита Синкевич

Пассажир первого регулярного рейса из Краснодара

Пассажир первого регулярного рейса из Краснодара

Фото: Маргарита Синкевич

Всех пассажиров угощали яблоками и леденцами

Всех пассажиров угощали яблоками и леденцами

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Пассажир первого регулярного рейса из Краснодара

Пассажир первого регулярного рейса из Краснодара

Фото: Маргарита Синкевич

Летний дворик терминала Внутренних линий

Летний дворик терминала Внутренних линий

Фото: Маргарита Синкевич

Зона контроля

Зона контроля

Фото: Маргарита Синкевич

Кафе в зале ожидания

Кафе в зале ожидания

Фото: Маргарита Синкевич

В ожидании посадки

В ожидании посадки

Фото: Маргарита Синкевич

Зал ожидания

Зал ожидания

Фото: Маргарита Синкевич

В ожидании первых пассажиров

В ожидании первых пассажиров

Фото: Маргарита Синкевич

Согласно решению Росавиации, первое время аэропорт краевой столицы будет принимать и отправлять рейсы в период с 09:00 до 19:00 мск

Согласно решению Росавиации, первое время аэропорт краевой столицы будет принимать и отправлять рейсы в период с 09:00 до 19:00 мск

Фото: Маргарита Синкевич

Первый пассажирский самолет из Москвы приземлился в Краснодаре 17 сентября

Первый пассажирский самолет из Москвы приземлился в Краснодаре 17 сентября

Фото: Маргарита Синкевич

Самолет прилетел с опережением графика

Самолет прилетел с опережением графика

Фото: Маргарита Синкевич

Самолет по традиции встречали водяной аркой

Самолет по традиции встречали водяной аркой

Фото: Маргарита Синкевич

Рейс выполнила компания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321

Рейс выполнила компания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321

Фото: Маргарита Синкевич

Заявленное время маршрута из аэропорта Шереметьево — 3 часа 50 минут

Заявленное время маршрута из аэропорта Шереметьево — 3 часа 50 минут

Фото: Маргарита Синкевич

Пассажиров, прилетевших из Москвы, встречали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Евгений Пергун, глава Краснодара Евгений Наумов, представители СМИ

Пассажиров, прилетевших из Москвы, встречали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Евгений Пергун, глава Краснодара Евгений Наумов, представители СМИ

Фото: Маргарита Синкевич

Губернатор Краснодарского края подарил цветы Ирине Задесенец, которая купила первый билет на рейс в Краснодар

Губернатор Краснодарского края подарил цветы Ирине Задесенец, которая купила первый билет на рейс в Краснодар

Фото: Маргарита Синкевич

Загрузка первого за три с половиной года рейса из Москвы в Краснодар составила практически 100%

Загрузка первого за три с половиной года рейса из Москвы в Краснодар составила практически 100%

Фото: Маргарита Синкевич

Пассажиры рейса из Москвы в Краснодар

Пассажиры рейса из Москвы в Краснодар

Фото: Маргарита Синкевич

Заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич дает комментарии СМИ

Заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич дает комментарии СМИ

Фото: Маргарита Синкевич

Генеральный директор аэропортового холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин: «Авиагавань планирует обслужить свыше 500 тыс. пассажиров до конца текущего года»

Генеральный директор аэропортового холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин: «Авиагавань планирует обслужить свыше 500 тыс. пассажиров до конца текущего года»

Фото: Маргарита Синкевич

Управляющий директор Международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко: «Аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы с начала 2026 года»

Управляющий директор Международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко: «Аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы с начала 2026 года»

Фото: Маргарита Синкевич

Багажное отделение аэропорта

Багажное отделение аэропорта

Фото: Маргарита Синкевич

17 сентября в аэропорту Краснодара встретили первый международный рейс из Стамбула, на котором прибыли 37 пассажиров. В 15:40 этот же борт отправился из кубанской столицы в турецкий город.

17 сентября в аэропорту Краснодара встретили первый международный рейс из Стамбула, на котором прибыли 37 пассажиров. В 15:40 этот же борт отправился из кубанской столицы в турецкий город.

Фото: Маргарита Синкевич

Теперь на Кубани работают три аэропорта — в Сочи, Геленджике и Краснодаре

Теперь на Кубани работают три аэропорта — в Сочи, Геленджике и Краснодаре

Фото: Маргарита Синкевич

Следующая фотография
1 / 38

Аэропорт Краснодара после более трех лет простоя возобновляет работу, о чем стало известно 11 сентября

Фото: Маргарита Синкевич

Первый с февраля 2022 года пассажирский самолет вылетел из Краснодара в Москву в 11:40 17 сентября 2025 года

Фото: Маргарита Синкевич

Инспектор по досмотру в ожидании первых пассажиров

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

На первый рейс из Краснодара зарегистрировалось 179 пассажиров

Фото: Маргарита Синкевич

Пассажиров встречал Творческий коллектив Краснодарского государственного института культуры

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Регистрация на рейс из Краснодара в Москву

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Журналисты спешили взять комментарии у первых пассажиров

Фото: Маргарита Синкевич

Пассажир первого регулярного рейса из Краснодара

Фото: Маргарита Синкевич

Всех пассажиров угощали яблоками и леденцами

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Пассажир первого регулярного рейса из Краснодара

Фото: Маргарита Синкевич

Летний дворик терминала Внутренних линий

Фото: Маргарита Синкевич

Зона контроля

Фото: Маргарита Синкевич

Кафе в зале ожидания

Фото: Маргарита Синкевич

В ожидании посадки

Фото: Маргарита Синкевич

Зал ожидания

Фото: Маргарита Синкевич

В ожидании первых пассажиров

Фото: Маргарита Синкевич

Согласно решению Росавиации, первое время аэропорт краевой столицы будет принимать и отправлять рейсы в период с 09:00 до 19:00 мск

Фото: Маргарита Синкевич

Первый пассажирский самолет из Москвы приземлился в Краснодаре 17 сентября

Фото: Маргарита Синкевич

Самолет прилетел с опережением графика

Фото: Маргарита Синкевич

Самолет по традиции встречали водяной аркой

Фото: Маргарита Синкевич

Рейс выполнила компания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321

Фото: Маргарита Синкевич

Заявленное время маршрута из аэропорта Шереметьево — 3 часа 50 минут

Фото: Маргарита Синкевич

Пассажиров, прилетевших из Москвы, встречали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Евгений Пергун, глава Краснодара Евгений Наумов, представители СМИ

Фото: Маргарита Синкевич

Губернатор Краснодарского края подарил цветы Ирине Задесенец, которая купила первый билет на рейс в Краснодар

Фото: Маргарита Синкевич

Загрузка первого за три с половиной года рейса из Москвы в Краснодар составила практически 100%

Фото: Маргарита Синкевич

Пассажиры рейса из Москвы в Краснодар

Фото: Маргарита Синкевич

Заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич дает комментарии СМИ

Фото: Маргарита Синкевич

Генеральный директор аэропортового холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин: «Авиагавань планирует обслужить свыше 500 тыс. пассажиров до конца текущего года»

Фото: Маргарита Синкевич

Управляющий директор Международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко: «Аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы с начала 2026 года»

Фото: Маргарита Синкевич

Багажное отделение аэропорта

Фото: Маргарита Синкевич

17 сентября в аэропорту Краснодара встретили первый международный рейс из Стамбула, на котором прибыли 37 пассажиров. В 15:40 этот же борт отправился из кубанской столицы в турецкий город.

Фото: Маргарита Синкевич

Теперь на Кубани работают три аэропорта — в Сочи, Геленджике и Краснодаре

Фото: Маргарита Синкевич

Смотреть

Новости компаний Все