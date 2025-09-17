В первый день работы аэропорт Краснодара обслужил 484 пассажира

Аэропорт Краснодара в первый день работы, 17 сентября, обслужил 484 пассажира. Первым с 24 февраля 2022 года рейсом стал Airbus A321 «Аэрофлота», прибывший из Москвы с полной загрузкой, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

В первый же день аэропорт возобновил международное сообщение: рейсом авиакомпании «Азимут» в Стамбул отправились 86 пассажиров. Руководство аэропорта рассчитывает, что Краснодар вновь станет одним из ключевых центров воздушных перевозок на юге страны. До конца года здесь планируют обслужить свыше 500 тыс. пассажиров.

По словам гендиректора «Аэродинамики» Алексея Старостина, период ограничений был использован для модернизации инфраструктуры: отремонтирована рулежная дорожка, обновлены фасады терминалов и привокзальная площадь, подготовлены новые сервисы для пассажиров. Продолжается строительство аэровокзального комплекса, готовность которого превышает 40%.

На первом этапе полеты будут выполняться в дневное время — с 9:00 до 19:00, что позволит обслуживать до 50 рейсов в сутки. В продажу уже открыты билеты по внутрироссийским направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, а также международные рейсы в Стамбул, Ереван, Дубай, Самарканд, Тбилиси и Анталью.

Вячеслав Рыжков