Росприроднадзор планирует спасти дельфина, попавшего в реку на Кубани

Росприроднадзор сообщил о предстоящей операции по изъятию дельфина-афалины, оказавшегося в реке Бейсуг в Краснодарском крае. Разрешение на проведение работ оформлено после обращения волонтеров центра «Дельфа», которые выразили опасения за безопасность животного, рассказала глава надзорного ведомства Светлана Радионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Афалину обнаружили несколько дней назад в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района. Первоначально специалисты отмечали, что дельфин выглядит здоровым и активным, и предполагали, что при подъеме уровня воды он сможет самостоятельно выйти в лиман и далее в море. Однако вмешательство человека, в том числе действия рыбаков, создало угрозу его травмирования.

Ведомство сообщило, что операция пройдет в ближайшее время под контролем инспекторов и специалистов по морским млекопитающим, ситуация остается на особом наблюдении.

Вячеслав Рыжков