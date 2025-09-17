Росприроднадзор планирует спасти дельфина, попавшего в реку на Кубани
Росприроднадзор сообщил о предстоящей операции по изъятию дельфина-афалины, оказавшегося в реке Бейсуг в Краснодарском крае. Разрешение на проведение работ оформлено после обращения волонтеров центра «Дельфа», которые выразили опасения за безопасность животного, рассказала глава надзорного ведомства Светлана Радионова.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Афалину обнаружили несколько дней назад в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района. Первоначально специалисты отмечали, что дельфин выглядит здоровым и активным, и предполагали, что при подъеме уровня воды он сможет самостоятельно выйти в лиман и далее в море. Однако вмешательство человека, в том числе действия рыбаков, создало угрозу его травмирования.
Ведомство сообщило, что операция пройдет в ближайшее время под контролем инспекторов и специалистов по морским млекопитающим, ситуация остается на особом наблюдении.