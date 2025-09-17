Начальник дежурной части УМВД Краснодара отстранен от службы по делу Baza

Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов, проходящий обвиняемым по делу о получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий, уволен из органов внутренних дел. Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев временно отстранен от службы, следует из материалов суда, с которыми ознакомился ТАСС.

Как указано в документах, Александр Селиванов «в настоящее время нигде не работает», а Александр Аблаев от исполнения обязанностей отстранен. По версии следствия, оба в течение двух лет получали денежные переводы от сотрудников Baza.

Ранее стало известно, что главный редактор Telegram-канала Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова обвиняются в передаче взяток полицейским из разных регионов в обмен на служебную информацию. В ходе обысков в редакции и квартире Трифонова были изъяты документы и электронные носители. Уголовное дело связано также с эпизодами превышения полномочий и получения взяток сотрудниками полиции в Краснодарском и Красноярском краях и в Белгородской области. Несколько полицейских задержаны и этапированы в Москву.

Александр Селиванов, как утверждается, признал факт получения взятки. Кроме того, он и другой сотрудник полиции, Сергей Ковалев, заявили на очных ставках, что Глеб Трифонов знал об их принадлежности к правоохранительным органам.

Вячеслав Рыжков