Жители Кубани больше всех на Юге и Северном Кавказе инвестируют в цифровое золото

Жители Краснодарского края стали лидерами среди регионов Юга России и Северного Кавказа по объему инвестиций в обезличенные металлические счета.

Фото: нейросеть GigaChat от Сбера

С начала года на Кубани открыли более 12,6 тыс. таких счетов, вложив свыше 200 млн руб., сообщает пресс-служба Сбера.

Основной интерес инвесторы проявили к золоту, на которое пришлось около половины открытых счетов и 84% вложенных средств. В серебро жители региона инвестировали 8% капитала, в платину — 5%, в палладий — 3%. При этом в количественном выражении 29% счетов пришлось на серебро, 12% — на платину, 9% — на палладий.

По сравнению с прошлым годом интерес к золоту усилился: его доля в структуре вложений выросла с 75 до 84%. В банке связывают это с ролью золота как «защитного» актива и ростом финансовой грамотности населения.

Как отметила заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова, ОМС становятся массовым инструментом: если раньше их открывали преимущественно опытные инвесторы, то сегодня они доступны и понятны более широкой аудитории.