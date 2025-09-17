Проект курорта «Турьев Хутор» в Сочи могут скорректировать

Компания «Интеррос» намерена внести изменения в проект горного курорта «Турьев Хутор» с учетом нового положения о Сочинском национальном парке и плана рекреационной деятельности. В компании рассчитывают, что принятие документов позволит устранить неопределенность для инвесторов и определить порядок допустимой хозяйственной активности на территории парка, пишет «Ъ-Сочи».

В «Интерросе» отметили, что проект будет реализован в строгом соответствии с природоохранным законодательством и с привлечением не только органов власти, но и экологов и профильных специалистов. В случае необходимости их предложения будут учтены при корректировке.

После отмены утвержденного ранее проекта планировки предписаний от надзорных органов компания не получала. При этом заявлено, что объем инвестиций сохранится на уровне не менее 92 млрд руб., однако сроки реализации могут быть изменены в зависимости от проектных решений.

В рамках подготовки обновленного варианта «Интеррос» намерен провести консультации с юристами, инженерами-экологами, биологами и другими экспертами в области экологической безопасности.

Ранее администрация Сочи аннулировала постановление об утверждении планировки первой очереди курорта в соответствии с протестом городского прокурора. Кроме того, в конце августа Межрегиональная организация «Экспертный совет по заповедному делу» обратилась к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой оценить риски строительства.

Соглашение о создании «Турьева Хутора» было подписано в 2021 году ВЭБ.РФ, «Интерросом» и «Васта Дискавери» при поддержке корпорации «Туризм.РФ». Проект предусматривает 80 км горнолыжных трасс, 13 км канатных дорог, около 2 тыс. гостиничных номеров и сопутствующую инфраструктуру. Завершение строительства запланировано на 2036 год.

Вячеслав Рыжков