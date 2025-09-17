Аэропорт Краснодара планирует обслужить 500 тысяч пассажиров до конца года
Аэропорт Краснодара планирует обслужить не менее 500 тыс. пассажиров до конца 2025 года, сообщил журналистам генеральный директор авиагавани Дмитрий Кириченко.
Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»
Сегодня, 17 сентября, аэропорт Краснодара принял первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Аэрофлот». Самолет прибыл в 10:16 мск, с небольшим опережением графика.
Согласно решению Росавиации, первое время аэропорт краевой столицы будет принимать и отправлять рейсы в период с 09:00 до 19:00 мск. В следующем году авиагавань может перейти на круглосуточный режим работы.
Аэропорт Краснодара не принимал самолеты с конца февраля 2022 года в целях безопасности. По данным Минтранса, на протяжении этого периода воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы. В аэропорту укомплектован штат сотрудников.
Оба терминала, аэродром и спецтехника полностью готовы к работе. Летом 2024 года построили дополнительную рулежную дорожку, отремонтировали привокзальную площадь и фасады терминалов, а также улучшили навигацию внутри и обновили парковочную зону.