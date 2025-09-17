Аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы с 2026 года

Возобновивший работу аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы с начала 2026 года. О планах рассказал генеральный директор авиагавани Дмитрий Кириченко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно решению Росавиации, первое время аэропорт краевой столицы будет принимать и отправлять рейсы в период с 09:00 до 19:00 мск.

По словам гендиректора, 3,5 года простоя аэропорта руководство поддерживало его функциональное состояние. В здании аэровокзального комплекса провели ремонт и обновили привокзальную площадь.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром 17 сентября в Краснодаре приземлился пассажирский самолет из Москвы. Первый рейс после трехлетнего перерыва выполнила компания «Аэрофлот». Самолет прибыл в 10:16 мск, с небольшим опережением графика.

Алина Зорина, Дмитрий Михеенко