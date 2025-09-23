Вторичный рынок Краснодара: роль видовых характеристик квартир

Зелёные зоны вблизи дома играют особую роль для потенциальных покупателей. Они становятся отличным решением для молодых семей, желающих проводить свободное время на свежем воздухе, гулять с детьми и заниматься спортом. Покупателей привлекает спокойная атмосфера вдали от шума улиц и транспортных магистралей. Кроме того, хорошие видовые характеристики повышают ликвидность и инвестиционную привлекательность жилья. Аналитики Сбера выяснили, что на вторичном рынке у таких объектов потенциал роста стоимости выше.

Фото: сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера

Анализируя ситуацию на российском рынке вторичной недвижимости, можно заметить следующую тенденцию: Примерно 90% всех предложений на вторичном рынке представляют собой квартиры с обычными городскими пейзажами — дворы или улицы. Только небольшой процент объектов открывает окно на парки, лесные массивы или водоемы. Причем доля объектов с приятным видом варьируется в зависимости от региона. Например, в Краснодаре квартиры с видом на парк составляют 7,2% от общего числа объявлений, делая регион одним из лидеров по данному показателю наряду с Самарой и Екатеринбургом.

Наиболее дорогой вид из окна на вторичном рынке — это вид на водоем. Обычно его наличие увеличивает стоимость квадратного метра на 12,4% по сравнению с обычной недвижимостью. Однако наибольший прирост стоимости можно наблюдать в отдельных городах, таких как Самары, Ставрополя, Новосибирска и Нижнего Новгорода, где эта цифра достигает 20–50%.

Другие виды — на парк или лес — оказывают меньшее влияние на ценообразование, увеличивая стоимость на 5,5% и 4,1% соответственно.

Влияние видовых характеристик на цены на вторичном рынке

Татьяна Чакалова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка: «Зелёные зоны рядом с жильём — это не просто эстетическое удовольствие, но и мощный фактор инвестиционной привлекательности. Наши исследования показывают, что объекты с живописным видом обладают значительным рыночным преимуществом, особенно в регионах с развитым спросом, таких как Краснодарский край. Инвестиции в недвижимость с зелёным окружением обеспечивают стабильный рост стоимости и высокую ликвидность, что делает такие проекты привлекательным выбором для дальновидных инвесторов».

Краснодар отличается высоким уровнем спроса на жилые комплексы с хорошей видовой составляющей. Город входит в число лидирующих региональных центров по количеству предложений с видом на парк, занимая третье место после Самары и Екатеринбурга.