Жители Юга России с начала года сохранили 547 млн рублей от мошенников

За восемь месяцев 2025 года на Юге России предотвратили хищение более 547 млн руб. у почти 600 жителей, следует из аналитических данных Сбера.

Фото: нейросеть Сбера Kandinsky

В каждом третьем случае обращение в офис банка о разблокировке подозрительной операции оказывалось связано с социальной инженерией: злоумышленники убеждали жертв перевести средства или оформить кредиты.

Наибольший объем предотвращенных хищений пришелся на Краснодарский край (192 млн руб.), далее следуют Крым (132 млн руб.), Ростовская область (90 млн руб.), Ставропольский край (82 млн руб.), Северная Осетия (28 млн руб.), Кабардино-Балкария (16 млн руб.) и Адыгея (8,5 млн руб.).

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников

Фото: Евгений Чистяков

По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, рост числа жертв наблюдается среди подростков и молодежи, которых вовлекают в уголовно наказуемые схемы дропперства. Среди наиболее частых сценариев мошенничества специалисты выделяют звонки и сообщения от имени знакомых с просьбой «спасти» их, переводы на «безопасные счета», требования «подтвердить» персональные данные, рассылку ссылок на «обновление» приложений, а также предложения «выгодных» вложений.

В Сбере подчеркивают, что злоумышленников можно распознать по ключевым фразам и изменению поведения человека. К таким фразам относятся: «Мне запретили рассказывать»; «Если расскажу — будет хуже»; «Это не ваше дело, я сам/сама разберусь»; «Я всё делаю правильно, просто подожди/доверься»; «Я сейчас не могу объяснить, потом всё расскажу/узнаешь».