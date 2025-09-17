Владельцем Ильского НПЗ стала небольшая компания из Москвы

Ильский НПЗ (ООО «КНГК-ИНПЗ»), расположенный в Северском районе Краснодарского края, сменил владельца, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. 100% уставного капитала ООО «КНГК-ИНПЗ» теперь принадлежат московскому ООО «Орион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ильского НПЗ Фото: пресс-служба Ильского НПЗ

«Ъ-Кубань» направил запрос в пресс-службу НПЗ с просьбой прокомментировать смену собственника. Ответ пока не получен.

По данным системы Rusprofile, ООО «Орион» зарегистрировано в Москве в январе 2024 года. Компания занимается оптовой торговлей прочими машинами и оборудованием. Генеральным директором и владельцем «Ориона» является Анастасия Пучкова. Убыток компании в 2024 году составил 269 тыс. руб.

Ильский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России, осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

Единственным владельцем Ильского НПЗ до 15 сентября 2025 года являлся Юрий Шамара.

В 2024 году в пресс-службе «КНГК-ИНПЗ» сообщали, что Ильский НПЗ готовится к объединению с ключевыми сервисными компаниями под единым управлением Кубанской нефтегазовой компании — будущего КНГК Холдинга.

«Это стратегическое объединение направлено на создание более сильной интегрированной структуры, способной эффективно решать задачи любого уровня сложности и отвечать на вызовы современного рынка нефтепереработки. Консолидация позволит оптимизировать операционные процессы, сократить издержки и значительно повысить уровень взаимодействия между подразделениями»,— сказано в пресс-релизе.

Наталья Решетняк